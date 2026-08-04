В России ответили на желание Зеленского повлиять на отношения Москвы и Пекина

У нынешней Украины нет и не будет возможностей для того, чтобы повлиять на отношения России и Китая, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на желание украинского лидера Владимира Зеленского не допустить еще большего сближения Москвы и Пекина.

«Хотелось бы, конечно, верить в то, что такая задача была поставлена этим господином в трезвом виде, а не спьяну. Потому что в его устах это звучит так же, как задача по приближению Земли к Марсу», — заявил Карасин.

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"Подобные рассуждения напоминают шизофрению человека, который считает себя очень умным. На самом деле у него недостаток в образовании". Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Зеленский призвал дипломатов развивать отношения с Китаем. По его словам, этот шаг якобы предотвратит углубление отношений КНР с Россией.

2 августа руководитель Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева подчеркнула, что культурный диалог России и Китая вышел на новый уровень. Она отметила, что Москва и Пекин развивают новые форматы взаимодействия, которые ориентированы в том числе на молодежную аудиторию.