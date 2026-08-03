Зеленский собирает Совбез

Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе члены Совета национальной безопасности и обороны проведут встречу для обсуждения подготовки к зимнему сезону.

«На этой неделе будет специальный формат СНБО для оценки того, как выполняются или не выполняются планы устойчивости для областей, для наших общин», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее губернатор Черниговской области Украины Вячеслав Чаус призвал местных жителей этой зимой «готовиться к худшему сценарию».

Волонтёр Тарас Чмут призвал украинцев уезжать в деревни перед зимой.

Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий допустил, что следующая зима может быть ещё сложнее для страны, чем предыдущая.