Рубен Рубинян избран председателем парламента Армении 9-го созыва. Об этом рассказала глава счетной комиссии парламента Лилит Минасян.

Рубинян является кандидатом от правящей фракции «Гражданский Договор». До этого оппозиционная фракция «Армения» заявила об отказе своего участия в выборах Рубиняна, а оппозиционная фракция «Сильная Армения» сообщала, что будет голосовать против.

В итоге из 105 депутатов в голосовании приняли участие 91.

«Голоса распределились следующим образом: "за" проголосовало 63, "против" — 28», — уточнила Минасян.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что назначит секретаря СНБО Украины Рустема Умерова главой Службы внешней разведки.