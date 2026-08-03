Куба снова погрузилась во тьму. Государственный оператор UNE объявил о «полном отключении» национальной энергосистемы, и десятимиллионный остров остался без света, воды и работающих вентиляторов в разгар летней жары. Это уже третий общенациональный блэкаут за последний месяц, который произошёл на фоне ужесточения американской нефтяной блокады. Жители Гаваны, которые вышли на улицы, чтобы спастись от зноя, встречают каждое отключение громкими стонами и стуком кастрюль.

© Московский Комсомолец

Государственная электрическая компания UNE сообщила, что произошло очередное полное отключение национальной системы, в результате чего весь западный регион страны остался без света, а затем тьма охватила и остальную часть острова.

Министерство энергетики заявило, что в настоящее время разрабатываются протоколы по возобновлению работы энергосистемы, однако перспективы быстрого восстановления выглядят сложными для быстрого восстановления, поскольку устаревшее оборудование и хроническая нехватка топлива делают кубинскую электросеть крайне уязвимой. Каждое отключение не только лишает людей электричества, но и приводит к перебоям в подаче воды, что делает нормальную жизнь практически невозможной в условиях многомесячного кризиса, которому не видно конца.

Ситуация усугубляется тем, что Вашингтон разрешил прибытие только одного танкера со 100 тысячами тонн сырой нефти в марте 2026, и с тех пор эти запасы были полностью исчерпаны. В свою очередь администрация Трампа не только ввела нефтяную блокаду, но и усилила санкции против кубинских государственных предприятий, что побудило многие иностранные фирмы приостановить свою деятельность в стране.

Энергетический кризис привел к всплеску недовольства среди населения: в наиболее пострадавших районах жители выражали свой гнев, поджигая кучи мусора или громко стуча по кастрюлям и сковородкам, требуя от властей немедленных действий.

Правительство Кубы уже не первый год пытается справиться с кризисом, но стареющая инфраструктура, нехватка запчастей и жёсткие санкции США делают ситуацию практически безвыходной. Недавние рыночные реформы, разрешившие первое предприятие по импорту топлива с иностранным финансированием и допустившие почти 200 кубинских фирм к оптовой торговле горючим, не принесли немедленных результатов, и переговоры между Гаваной и Вашингтоном зашли в тупик. Кроме того, обвинения в адрес бывшего президента Рауля Кастро по делу о сбитых три десятилетия назад гражданских самолётах лишь усилили напряжённость.