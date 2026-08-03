Зеленский назвал желаемые сроки завершения конфликта на Украине

Украина будет стараться завершить конфликт с Россией еще до начала зимы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с послами, чьи слова приводит «РБК-Украина».

По его словам, задача дипломатов – «дать максимальную поддержку внешнему треку в отношениях с партнерами для правительства Украины». В то же время он заметил, что невозможно на 100% сказать, когда сработают «усилия» республики по достижению мира.

«Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью, но мы четко понимаем, с кем мы имеем дело…», — сказал Зеленский.

«Будем компилировать что-то из вариантов»: на Украине оценили шансы на мир в 2026 году

До этого издание «РБК-Украина» со ссылкой на представителей власти и зарубежных дипломатов писало, что перспектив на мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной в 2026 году нет. Как отмечается в материале, предложенные варианты компромиссов были неприемлемы либо для Москвы, либо для Киева. При этом «у обеих сторон отсутствует стратегия выхода из конфликта», утверждает один собеседник издания. Кроме того, источники «РБК-Украина» считают, что Россия якобы намерена «устроить еще одну тяжелую зиму» для республики.