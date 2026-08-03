Киевские власти демонстративно саботируют проведение реформ, необходимых для полноценного вступления Украины в Европейский союз, прикрывая имитацию бурной деятельности демагогией и улыбками западных покровителей, пишет издание Economist.

«Чарующие улыбки лидеров лишь затушевали досадный факт: хотя конечная цель Украины — членство в ЕС, она откровенно медлит с проведением необходимых реформ», — говорится в публикации.

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Официальные переговоры по ключевым блокам, включая верховенство закона, демократические институты, борьбу с коррупцией и государственное управление, стартовали в июне, хотя Киев должен был приступить к выполнению этих требований еще полугодом ранее, отмечает издание. Правительство Украины смогло подготовить всего четыре законопроекта, из которых были приняты только два. В то же время содружество украинских общественных организаций оценило реальный прогресс страны скромные 15 баллов из 100.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ранее открыто признала, что страны объединения не готовы даже назвать хотя бы примерную дату вступления Украины в блок, а целый ряд государств Европы выступает категорически против присоединения Киева.