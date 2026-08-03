Зеленский заявил о новых кадровых назначениях

Владимир Зеленский в эфире ТСН подтвердил, что секретарь СНБО Рустем Умеров будет назначен главой Службы внешней разведки Украины.

По его словам, новым секретарём СНБО республики станет Игорь Клименко.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на осведомлённые источники в политических кругах сообщало, что Зеленский планирует назначить Умерова главой СВР.

Газета Financial Times писала, что Зеленский предлагал бывшему министру обороны Украины Михаилу Фёдорову должность в Совете национальной безопасности и обороны, однако тот отказался. Он рассчитывает вернуться на прежний пост.