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Зеленский подтвердил, что Умеров будет назначен главой СВР Украины

RT на русском

Владимир Зеленский в эфире ТСН подтвердил, что секретарь СНБО Рустем Умеров будет назначен главой Службы внешней разведки Украины.

Зеленский заявил о новых кадровых назначениях
© Global Look Press

По его словам, новым секретарём СНБО республики станет Игорь Клименко.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на осведомлённые источники в политических кругах сообщало, что Зеленский планирует назначить Умерова главой СВР.

Газета Financial Times писала, что Зеленский предлагал бывшему министру обороны Украины Михаилу Фёдорову должность в Совете национальной безопасности и обороны, однако тот отказался. Он рассчитывает вернуться на прежний пост.