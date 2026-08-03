Белоруссия пригрозила Латвии

Минск подготовит ответные меры на решение Риги закрыть границу, включая возможные несимметричные шаги для защиты собственных интересов, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варнаков.

Белоруссия оставляет за собой право предпринять ответные действия на закрытие границ со стороны Латвии, передает РИА «Новости». Возможные шаги могут носить несимметричный характер.

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«В связи с данным недружественным шагом белорусская сторона оставляет за собой право предпринять ответные действия в отношении Латвии, в том числе несимметричного характера, для защиты национальных интересов и граждан Республики Беларусь», – заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варнаков.

Он также подчеркнул, что вся полнота ответственности за последствия закрытия границ ложится исключительно на Ригу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, латвийская сторона полностью прекратила движение на границе с Белоруссией.

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