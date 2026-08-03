Зеленского обвинили в ухудшении отношения к украинцам в Польше

Польский министр информатизации Кшиштоф Гавковский обвинил Владимира Зеленского в ухудшении отношения к украинцам в стране.

«Зеленский виноват в том, что в Польше ухудшились настроения, так как присвоил одной из бригад название, которое никогда не должно было появиться», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что граждан Украины избили в Польше из-за музыки.

Также сообщалось, что в Польше на 30% выросло число нападений на украинцев.