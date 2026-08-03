Зеленского обвинили в ухудшении отношения к украинцам в Польше

Польский министр обвинил Зеленского в ухудшении отношения к украинцам в Польше
Польский министр информатизации Кшиштоф Гавковский обвинил Владимира Зеленского в ухудшении отношения к украинцам в стране.
«Зеленский виноват в том, что в Польше ухудшились настроения, так как присвоил одной из бригад название, которое никогда не должно было появиться», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что граждан Украины избили в Польше из-за музыки.
Также сообщалось, что в Польше на 30% выросло число нападений на украинцев.