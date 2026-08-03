Зеленский решил предложить Умерову новую должность

Владимир Зеленский планирует назначить секретаря СНБО Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на осведомлённые источники в политических кругах.

Как отмечается, секретарём СНБО глава киевского режима предложил стать министру внутренних дел Игорю Клименко.

Ранее газета Financial Times писала, что Зеленский предлагал бывшему министру обороны Украины Михаилу Фёдорову должность в Совете национальной безопасности и обороны, однако тот отказался. Вместо этого он рассчитывает вернуться на прежний пост.