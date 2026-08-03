Стало известно о подарках Зеленского, Пашиняна и Токаева для Санду

Президент Молдавии Майя Санду получала подарки от лидера Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы казахстанского государства Касым-Жомарта Токаева. Об этом стало известно из декларации Санду, передает портал newsmaker.md.

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Как следует из публикации, в ходе одного из визитов в Киев Санду получила от Зеленского полотенце «Казачье барокко», изготовленное из ткани ручной работы украинским модельером Александрой Телиенко, стоимость составляет 16,5 тысяч леев (чуть более 76 тысяч рублей).

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Самый дорогой подарок был преподнесен Токаевым 24 мая по случаю дня рождения Санду. Это ожерелье из желтого золота из коллекции Сатти стоимостью 20,5 тысяч леев (примерно 93 тысячи рублей). Пашинян подарил Санду свечу «Аромат Армении» в серебряном сосуде.

В конце июня президент республики Майя Санду захотела поднять вопрос Приднестровья на переговорах о завершении конфликта на Украине. Она отметила, что посредником в обсуждении этого вопроса мог бы выступить Европейский союз.