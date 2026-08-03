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Высылка Ксении Федоровой стала сигналом для французов

Решение о высылке российской журналистки, обозревательницы телеканала CNews, радиостанции Europe 1 и издания JDNews Ксении Федоровой из Франции и заморозке ее активов незаконно и специально принято в период отпусков, чтобы минимизировать реакцию общества и политиков. Об этом рассказал Le Journal du Dimanche лидер правой националистической партии «Движение за Францию» Филипп де Вилье.

При этом, по его мнению, такое решение говорит о двух сигналах, посланных президентом Франции Эммануэлем Макроном. Первый из них адресован CNews, издание предупредили, что ему придется замолчать.

«Второй сигнал адресован всем французам: мы скоро вступаем в войну с Россией. А значит, всякий, кто — в особенности на CNews — не разделяет воинственных позиций правительства, ставшего соучастником этой войны, будет наказан», — отметил Филипп де Вилье.

ЕС все труднее применять санкции против России

Согласование каждого последующего пакета антироссийских санкций требует от стран, входящих в Евросоюз, все больше усилий и компромиссов. И ЕС возможно уже близок к «пику», когда правительства начнут отдавать приоритет собственным экономическим интересам, пишет испанская газета El Pais.

Журналисты напомнили, что для принятия 21-го пакета санкций в отношении России ЕС «потребовалось шесть недель, три неудачных попытки и почти ночь марафонских переговоров», а предыдущий санкционный блок был заблокирован на 76 дней из-за вето Словакии и Венгрии. Становится все труднее находить новые цели, не столкнувшись с сопротивлением одного из членов объединения, «остаются, образно говоря, лишь очень тонкие ломтики салями», отметил исследователь аналитического центра Bruegel Якоб Функ Киркегор.

Контрабандисты наладили перевозку мигрантов из Британии в Испанию

Нелегальных мигрантов контрабандой вывозят из Великобритании через Ла-Манш, а затем из Франции переправляют в Испанию, чтобы «нажиться на объявленной испанцами амнистии на предоставление убежища». Об этом пишет британская газета The Telegraph.

По данным издания, людей прячут в грузовиках, которые затем переправляют через пролив на пароме или поезде. Такая поездка обходится в тысячу фунтов стерлингов (1350 долларов). За дополнительные 500 фунтов мигрантов отправляют на такси в Испанию.

«Услуги по нелегальной переправке рекламируются в социальных сетях с помощью видео, (…) некоторые рекламные объявления стилизованы под праздничные акции с изображениями популярных туристических мест», - отмечается в статье.

Германия совершает «культурное самоубийство»

Сотни тысяч мигрантов, ежегодно прибывающие в Германию, меняют облик страны. Это касается не только крупных городов, но и маленьких деревень, где уже становится небезопасно, заметил в своей статье для The European Conservative британский писатель, преподаватель английского языка Уильям Грайс.

По словам Грайса, он долго жил в Германии, однако последний раз был там в 2020 году, и нынешняя поездка показала, что с тех пор все очень сильно изменилось.

«Немцы уже на грани срыва и сегодня политический гнев в стране пугающе актуален. (…) Я остаюсь с мрачным убеждением, что Германия не просто меняется — а совершает замедленное культурное самоубийство. На тех же улицах, где когда-то маршировали нацистские сапоги, теперь хозяйничают новые захватчики (или беженцы, смотря кого вы спросите)», — констатировал он.

Армия США ищет «креативные способы наказать» Иран

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) разослало письмо с призывом к военным аналитикам выдвигать идеи и «необычные способы наказать» Иран. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет CNN.

Телекомпания обратила внимание на то, что сами военные считают подобный «мозговой штурм по электронной почте» нетипичным для армии США. И это говорит об ограниченности доступных президенту Дональду Трампу вариантов заставить Иран заключить сделку на его условиях.