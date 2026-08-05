Трамп оказался в ловушке из-за Ирана

Трамп оказался в ловушке между эскалацией и сделкой с Ираном на условиях Тегерана.

Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Его военные цели сократились до требования открыть Ормузский пролив, но любое соглашение, вероятно, даст Ирану контроль над водным путем и право взимать плату, что станет стратегическим унижением», — следует из публикации.

Бывший переговорщик по ближневосточному мирному урегулированию Аарон Дэвид Миллер отметил, что на настоящий момент нет способа создать такой баланс интересов, при котором администрация президента США Дональда Трампа «ушла бы с чем-то, что нормальные люди сочли бы победой».

При этом дальнейшая эскалация конфликта рискует нанести серьезный ущерб региональным сторонам, привести к росту цен на нефть и нанести вред мировому энергетическому рынку, рассказал бывший посол США в Саудовской Аравии Майкл Рэтни.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести невиданный со времен Второй мировой войны удар по Ирану, если Ормузский пролив будет закрыт. По его словам, если власти Исламской Республики «вновь отступят от сделки, то они получат очень сильный удар».