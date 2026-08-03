В ЕС произошел раскол из-за Сеуты и эгоизма
Инцидент с мигрантами в испанской Сеуте вызвал раскол внутри Европейского союза (ЕС), поскольку реакция стран была эгоистичной. Об этом сообщает Financial Times (FT).
Отмечается, что реакция членов объединения на приток мигрантов была поспешной и рискует подорвать доверие общественности к пограничной политике союза.
«Все равно окажутся в Испании»: Чем ЕС грозит миграционный кризис в Сеуте
Ранее финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема также заявил о внутреннем расколе ЕС из-за прорыва мигрантов в Испанию. Он обратил внимание, что вместо солидарности со страной европейские государства начали принимать меры против нее.