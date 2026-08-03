Премьер и глава МИД Таиланда позвонили послу РФ из-за убийства россиян

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и глава МИД Сихасак Пхуангкеткеу выразили соболезнования послу России Евгению Томихину из-за убийства двух россиян.

Об этом сам Пхуангкеткеу рассказал в ходе брифинга для прессы, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Премьер-министр и я позвонили российскому послу в Таиланде, чтобы выразить наши соболезнования. Премьер-министр лично побывал на месте преступления и дал указание властям, особенно полиции, привлечь виновных к ответственности. Он также распорядился принять дополнительные меры для обеспечения безопасности всех туристов, приезжающих в Таиланд", - сказал глава МИД страны.

Ранее премьер Таиланда принес извинения в связи с убийством россиян в Паттайе. Во время посещения курортного города, где произошло резонансное преступление, он отметил, что этот инцидент нанес удар по имиджу Таиланда и доверию к сфере туризма и заверил, что таиландские власти ускорят судебное разбирательство. По его словам, правительство обязано принять срочные меры для восстановления уверенности в том, что такое больше не повторится. Он указал, что мотивы нападавших выходили за рамки простого ограбления. Отвечая на общественный резонанс и призывы к ужесточению наказаний, Чанвиракун напомнил, что в стране сохраняется смертная казнь, и правительство готово обеспечить ее реальное исполнение по приговору суда в отношении особо опасных рецидивистов.

Таиландские полицейские задержали 31 июля подозреваемых в убийстве двух россиян - 43-летнего Тхану Кыттхонга и 39-летнего Тхонгчая Синина. В ходе следственных действий Кыттхонг признался, что убил 22-летнюю Диану Назимову и ее 17-летнего брата Романа Назимова, а тела скрыл в лесу на юге Паттайи. Преступники признались, что убили россиян, пытаясь завладеть мотоциклом, на котором те передвигались. Связь с молодыми людьми пропала ранним утром 26 июля, когда они выехали из дома.​​​​​​