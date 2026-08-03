ЕС приблизился к пределу санкционного давления на Россию

Евросоюз сталкивается со всё большими трудностями при подготовке новых санкций против России после принятия 21-го пакета ограничений.

Об этом пишет El País.

По данным издания, санкционный список стал настолько масштабным, что государствам ЕС всё сложнее находить новые меры, не рискуя столкнуться с сопротивлением отдельных стран.

Исследователь аналитического центра Bruegel Якоб Функ Киркегор заявил, что Евросоюз приближается к «пику санкций» — моменту, когда правительства начинают отдавать приоритет собственным экономическим интересам, а не введению новых ограничений.

«Остаются, скажем так, очень тонкие ломтики салями», — отметил он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Еврокомиссия намерена принять 22-й пакет санкций против России в октябре и включить в него около 1,6 тыс. компаний.

Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что против страны введено около 30 тыс. санкций.