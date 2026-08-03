В США начали искать «креативные способы наказать» Иран

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) обратилось к американским военным аналитикам с запросом придумать "необычные способы наказать" Иран.

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Об этом со ссылкой на источники сообщает телекомпания CNN.

"Мы ищем новые креативные и нестандартные способы, чтобы наказать Иран и оказать на него давление", - говорится в электронном письме, направленном разведывательным подразделением CENTCOM.

По словам телеканала, такой шаг свидетельствует о том, у американской администрации остался ограниченный набор вариантов действий в отношении Ирана, некоторые из которых расцениваются как неприемлемые. Один из собеседников Fox News заявил, что CENTCOM готов рассмотреть все новые идеи. Военные признают, что стратегия по Ирану нуждается в переоценке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран перейдут к переговорам по мирной сделке 3 августа. Кроме того, Трамп написал в Truth Social, что согласился отменить запланированный мощный удар по республике ради достижения сделки с Тегераном. По словам президента, Иран и ряд государств Ближнего Востока попросили Вашингтон воздержаться от атаки, поскольку стороны уже очертили контуры будущего соглашения. Как отметил Трамп, оно должно включать незамедлительное открытие Ормузского пролива и ликвидацию иранской ядерной угрозы.