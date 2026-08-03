Раскрыто имя убедившего Трампа не атаковать Иран лидера

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман убедил президента США Дональда Трампа не выполнять свои последние угрозы военной эскалации против Ирана. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, Белый дом и Пентагон предоставили мало новых подробностей о том, что могло побудить иранцев сесть за стол переговоров на этот раз, если они вообще согласились на переговоры. Это, по мнению газеты, заставило законодателей, стратегов и экспертов по Ближнему Востоку гадать, пытается ли президент искусно завершить конфликт или просто перебирает ряд непривлекательных вариантов.

Приглашенный научный сотрудник Центра современных арабских исследований при Джорджтаунском университете Халед Эльгинди заявил, что американский лидер «кажется, движется в направлении последнего человека, с которым он разговаривал, — это был МБС, а до этого — [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху».

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По словам бывшего высокопоставленного американского чиновника и других официальных лиц, пожелавших остаться анонимными, Эльгинди имел в виду наследного принца Мухаммеда бин Салмана, фактического правителя Саудовской Аравии, который в выходные разговаривал с Трампом и убедил его не выполнять свои последние угрозы военной эскалации против Ирана.

Ранее стало известно, что высокопоставленный американский военный офицер разослал сообщение на прошлой неделе, в котором запрашивал у военнослужащих новые идеи о том, как взаимодействовать с Ираном. Он попросил придумать креативные и нетрадиционные способы оказать давление на Исламскую Республику и наказать ее.