МИД Таиланда признал удар по имиджу страны из-за убийства россиян

Таиланд признает удар по имиджу страны как туристического направления в связи с убийством двух россиян в Паттайе, заявил министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу.

По словам Пхуангкеткеу, Таиланд осознает негативные последствия трагедии для туристической привлекательности государства, передает ТАСС.

«Это было шоком для каждого тайца, особенно учитывая, что жертвами преступления стали двое молодых людей», – заявил Пхуангкеткеу.

Министр добавил, что глава правительства поручил полиции найти виновных и принять дополнительные меры для защиты иностранцев. По его словам, власти обязаны доказать готовность обеспечить безопасность гостей страны.

Напомним, 31 июля правоохранители задержали двоих подозреваемых в возрасте 43 и 39 лет. Мужчины признались в расправе над 22-летней Дианой Назимовой и ее 17-летним братом Романом ради завладения мотоциклом. Тела убитых туристов преступники спрятали в лесу на юге Паттайи.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун публично извинился за убийство брата и сестры из России.

Подозреваемые уже признались в жестокой расправе над пропавшими братом и сестрой, а посольство России выразило надежду на справедливое наказание виновных.