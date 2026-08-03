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МИД Таиланда признал удар по имиджу страны из-за убийства россиян

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Таиланд признает удар по имиджу страны как туристического направления в связи с убийством двух россиян в Паттайе, заявил министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу.

МИД Таиланда признал удар по имиджу страны из-за убийства россиян
© ТАСС

По словам Пхуангкеткеу, Таиланд осознает негативные последствия трагедии для туристической привлекательности государства, передает ТАСС.

«Это было шоком для каждого тайца, особенно учитывая, что жертвами преступления стали двое молодых людей», – заявил Пхуангкеткеу.

Министр добавил, что глава правительства поручил полиции найти виновных и принять дополнительные меры для защиты иностранцев. По его словам, власти обязаны доказать готовность обеспечить безопасность гостей страны.

Напомним, 31 июля правоохранители задержали двоих подозреваемых в возрасте 43 и 39 лет. Мужчины признались в расправе над 22-летней Дианой Назимовой и ее 17-летним братом Романом ради завладения мотоциклом. Тела убитых туристов преступники спрятали в лесу на юге Паттайи.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун публично извинился за убийство брата и сестры из России.

Подозреваемые уже признались в жестокой расправе над пропавшими братом и сестрой, а посольство России выразило надежду на справедливое наказание виновных.