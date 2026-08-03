Перспективы мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной в 2026 году полностью отсутствуют. Об этом сообщает издание «РБК-Украина», ссылаясь на представителей украинской власти и зарубежных дипломатов.

По данным источников, предложенные ранее варианты компромиссов оказались неприемлемыми как для Москвы, так и для Киева. Один из собеседников издания констатировал, что у обеих сторон нет четкой стратегии выхода из противостояния. Кроме того, источники утверждают, что Россия якобы планирует организовать для республики еще одну тяжелую зиму.

Украинский переговорщик в комментарии изданию признал, что стороны зашли в тупик и вынуждены искать новые идеи, поскольку старые форматы не работают. Главные надежды Киева связаны с ожидаемым визитом спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Поездка должна состояться в ближайшие недели; после посещения украинской столицы американская делегация может направиться в Москву.

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«Когда они к нам приедут, будем сидеть и компилировать что-то из разных вариантов», — заявил источник, отметив, что недавний визит Владимира Зеленского в США позволил лишь частично оживить переговорный процесс.

На фоне дипломатического затишья президент США Дональд Трамп сохраняет публичный оптимизм, заявляя, что мир на Украине «ближе, чем принято думать». Путин также заявил, что «СВО рано или поздно закончится».