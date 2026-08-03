Пока вы спали: выгода ЕС в конфликте на Украине и причина событий в Сеуте
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Мирошник рассказал, почему США и ЕС выгодно тянуть конфликт на Украине
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что США и страны Евросоюза заинтересованы в затягивании конфликта на Украине из-за финансовых интересов в оборонной сфере. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, западные государства значительно увеличили вложения в военно-промышленный комплекс, а сохранение напряжённости позволяет поддерживать этот поток финансирования.
Мирошник также считает, что крупные военные корпорации получают значительную выгоду от таких расходов, а их интересы, по его мнению, активно продвигаются политическим руководством Запада.
Трамп назвал дату переговоров США и Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что 3 августа Вашингтон и Тегеран начнут переговоры по вопросам Ормузского пролива и иранской ядерной программы. Об этом сообщает ТАСС.
По словам американского лидера, диалог может помочь избежать дальнейшей эскалации и спасти множество жизней.
Трамп также отметил, что ранее рассматривал возможность нанесения удара по Ирану, однако, по его словам, стороны были заинтересованы в достижении договорённостей.
РФ предупредила Ирландию о последствиях попыток морского пиратства
Посол России в Ирландии Юрий Филатов заявил, что Москва предупредила Дублин о серьёзных последствиях в случае попыток задержания торговых судов под предлогом соблюдения антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, речь идёт о недавно вступивших в силу законодательных изменениях, которые, как утверждает российская сторона, позволяют ирландским военным высаживаться на суда.
Филатов также отметил, что Россия рассматривает подобные действия как возможные акты морского пиратства.
В МВД Марокко заявили, что события в Сеуте не были случайными
МВД Марокко заявило, что недавние события на пограничных переходах в испанские анклавы Сеута и Мелилья были спровоцированы целым рядом факторов, а не произошли случайно. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве считают, что ситуацию усугубили распространение дезинформации, злоупотребление цифровыми платформами и деятельность сетей, занимающихся торговлей людьми.
Кроме того, в министерстве указали на ошибочное толкование отдельных правовых норм, создавшее ложное представление о возможности беспрепятственного въезда в Европу.
ВС РФ сорвали попытку ротации ВСУ в Запорожской области
Минобороны России сообщило, что российские военные сорвали попытку ротации подразделений ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.
По данным ведомства, операторы беспилотников обнаружили группу украинских военнослужащих в районе Малокатериновки и нанесли удары по укрытиям, вынудив их покинуть позиции.
В министерстве заявили, что действия российских подразделений не позволили ВСУ провести смену личного состава на передовой.