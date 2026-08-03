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Мирошник рассказал, почему США и ЕС выгодно тянуть конфликт на Украине

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что США и страны Евросоюза заинтересованы в затягивании конфликта на Украине из-за финансовых интересов в оборонной сфере. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, западные государства значительно увеличили вложения в военно-промышленный комплекс, а сохранение напряжённости позволяет поддерживать этот поток финансирования.

Мирошник также считает, что крупные военные корпорации получают значительную выгоду от таких расходов, а их интересы, по его мнению, активно продвигаются политическим руководством Запада.

Трамп назвал дату переговоров США и Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что 3 августа Вашингтон и Тегеран начнут переговоры по вопросам Ормузского пролива и иранской ядерной программы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, диалог может помочь избежать дальнейшей эскалации и спасти множество жизней.

Трамп также отметил, что ранее рассматривал возможность нанесения удара по Ирану, однако, по его словам, стороны были заинтересованы в достижении договорённостей.

РФ предупредила Ирландию о последствиях попыток морского пиратства

Посол России в Ирландии Юрий Филатов заявил, что Москва предупредила Дублин о серьёзных последствиях в случае попыток задержания торговых судов под предлогом соблюдения антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, речь идёт о недавно вступивших в силу законодательных изменениях, которые, как утверждает российская сторона, позволяют ирландским военным высаживаться на суда.

Филатов также отметил, что Россия рассматривает подобные действия как возможные акты морского пиратства.

В МВД Марокко заявили, что события в Сеуте не были случайными

МВД Марокко заявило, что недавние события на пограничных переходах в испанские анклавы Сеута и Мелилья были спровоцированы целым рядом факторов, а не произошли случайно. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве считают, что ситуацию усугубили распространение дезинформации, злоупотребление цифровыми платформами и деятельность сетей, занимающихся торговлей людьми.

Кроме того, в министерстве указали на ошибочное толкование отдельных правовых норм, создавшее ложное представление о возможности беспрепятственного въезда в Европу.

ВС РФ сорвали попытку ротации ВСУ в Запорожской области

Минобороны России сообщило, что российские военные сорвали попытку ротации подразделений ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, операторы беспилотников обнаружили группу украинских военнослужащих в районе Малокатериновки и нанесли удары по укрытиям, вынудив их покинуть позиции.

В министерстве заявили, что действия российских подразделений не позволили ВСУ провести смену личного состава на передовой.