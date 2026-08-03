Бывший канцлер Германии Ангела Меркель во время разговора с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявила, что Минские соглашения были нужны для того, чтобы выиграть время и обеспечить Украину вооружением. Об этом пранкеры рассказали в интервью РИА Новости.

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По их словам, беседа оказалась непростой, поскольку Меркель уже не занимала государственных должностей и, как они утверждают, не хотела ее огласки. Собеседники отметили, что экс-канцлер предоставила собственного переводчика и попросила сохранить разговор в тайне.

Вован и Лексус также заявили, что в ходе разговора Меркель якобы признала — Минские соглашения использовались как способ выиграть время для усиления военного потенциала Украины.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия восемь лет терпела, пока ВСУ применяли в Донбассе авиацию, танки и артиллерию против мирного населения, но в конце концов была вынуждена встать на защиту людей и начать специальную военную операцию на Украине, когда Запад отказался от Минских соглашений.