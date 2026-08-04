Зеленский испугался сближения России и Китая

Владимир Зеленский дал поручение украинским дипломатам не допустить большего сближения России и Китая.

«Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы тот полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, всё это нужно строить», — цитирует его «РБК-Украина».

Также глава киевского режима сказал, что Украине необходимо усиливать присутствие в Латинской Америке.

Ранее Зеленский поручил сотрудникам украинских посольств собирать информацию о наличии ракет для систем ПВО в странах ЕС и НАТО, чтобы добиться их передачи Киеву.