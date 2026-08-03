США открыли новый этап «дружбы» с Японией

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие Вашингтона в операциях по укреплению японской валюты. Об этом он заявил журналистам на борту своего самолёта.

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Американский лидер подчеркнул, что Токио просил о помощи, а Штаты всегда готовы поддержать союзника. Он назвал этот шаг сигналом дружбы и отметил хорошие отношения между двумя столицами.

На вопрос о выгоде для США Трамп коротко ответил, что интервенция приносит финансовую прибыль.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о резком взлёте курса иены в паре с долларом вечером в четверг. Это породило слухи о новых интервенциях.

Позже японские СМИ подтвердили, что власти страны дважды выходили на рынок в течение минувшей недели для поддержки национальной валюты.