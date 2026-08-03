В Британии сделали резкое заявление о наплыве мигрантов

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что власти будут «безжалостно» сокращать число нелегальных мигрантов, прибывающих в страну на лодках.

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С момента его вступления в должность 20 июля в страну таким образом прибыли более двух тысяч человек.

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Бернем подчеркнул, что общественность требует решения проблемы, и Лондон планирует вдвое увеличить число правоохранителей на британской стороне Ла-Манша. Он также отметил необходимость создания безопасных маршрутов и возврата контроля над границей.

В 2025 году более 41 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш на лодках.

Ранее сообщалось, что Мерц может уйти в отставку после выборов в сентябре.