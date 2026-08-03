Трамп отказался комментировать вывод ВС США из Кувейта и Бахрейна

Президент США Дональд Трамп отказался от комментариев относительно информации о выводе американских вооруженных сил из Кувейта и Бахрейна.

Соответствующий ответ американский лидер дал журналистам на борту президентского самолета.

"Я не хочу это комментировать", — сказал глава американской администрации. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации американского президента сообщала, что Вашингтон приступил к выводу американских вооруженных сил с территории Ближнего Востока.

Собеседники издания уточнили, что Пентагон выводит восемь батарей ракетных комплексов Patriot из Ирака, Кувейта, Иордании, а также Саудовской Аравии. Предполагается, что в Соединенные Штаты вернутся сотни военных, которые ранее обслуживали данные системы. Один из собеседников отметил, что пересмотр военного присутствия в регионе обусловлен тем, что администрация президента США Джо Байдена хочет сосредоточить силы на вызовах от России и КНР.

До этого агентство The Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки сообщило об уходе кораблей ВМС США из военной базы в Бахрейне.