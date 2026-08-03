Трамп анонсировал наказание для Канады за смог

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров, который в июле окутал американские города, но не раскрыл деталей.

Ранее он уже угрожал ввести пошлины против Канады и обвинял её власти в сознательном отказе от мер по предотвращению пожаров, что привело к многомиллиардным потерям для США.

Отвечая на вопрос журналистов на борту президентского самолёта, Трамп подтвердил, что решение принято, и пообещал вскоре объявить о нём.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал причину отмены атаки США на Иран.