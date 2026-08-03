Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche заявила, что украинский лидер является главным выгодоприобретателем конфликта с Россией.

По её словам, именно конфликт позволяет ему оставаться у власти, поскольку выборы отменены, а вокруг него сформировалась система компаний, связанных с его окружением, которые получают миллиарды евро от ЕС.

Мендель сообщила, кто продолжает поддерживать Зеленского

Мендель также отметила, что для Зеленского важны аплодисменты Запада, и западные лидеры не хотят признавать его несостоятельность, так как это навредило бы их имиджу. Она подчеркнула, что Украина теряет территории, людей и экономику, а страна исчезает под аплодисменты Запада.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Италии Конте раскритиковал Европу за отказ от переговоров по Украине.