РФ сделала Ирландии предупреждение

Российская сторона предупредила Ирландию, что любые попытки Дублина реализовывать акты морского пиратства по отношению к торговым судам за якобы нарушение санкционного режима будут иметь самые серьезные последствия. Об этом в разговоре с "Известиями" заявил посол России в Ирландии Юрий Филатов.

Ранее в республике вступили в силу законодательные поправки, которые предоставляют ирландским вооруженным силам "легальную" возможность высадки на морские суда под предлогом борьбы с нарушением режима антироссийских санкций.

"Речь идет о демонстрации со стороны Дублина, что там готовы к таким действиям и в теории могли бы присоединиться к пиратским акциям "старших товарищей", - обратил внимание российский дипломат.

- Ирландцы предупреждены, что попытки реализовать подобные акты пиратства будут иметь для них самые серьезные последствия".