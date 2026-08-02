В МВД Марокко заявили, что события в Сеуте не были случайными

Происшедшее в испанском анклаве Сеута, расположенном на африканском побережье Средиземного моря, не было стихийным – оно стало прямым следствием злонамеренного использования цифровых платформ и целенаправленного распространения дезинформации. Об этом сообщает Walaw со ссылкой на заявление министерства внутренних дел (МВД) Марокко.

В ведомстве указали, что недавние события на пограничных переходах, ведущих в города Сеута и Мелилья, не были спонтанными или случайными, а стали результатом стечения нескольких факторов. К ним относятся злонамеренное использование цифрового пространства, распространение вводящей в заблуждение информации, деятельность сетей по торговле людьми и неверное толкование некоторых правовых и административных положений, которые предполагали возможность легкого проникновения в европейское пространство без юридических последствий.

В конце июля тысячи мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке — это один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. Поток нелегальных мигрантов резко вырос после решения Верховного суда Испании, который запретил немедленно высылать незаконных мигрантов, а постановил дать им возможность запросить убежище.

1 августа число мигрантов, не выживших при попытке проникнуть в Сеуту из Марокко, выросло до 67. Власти Испании считают, что массовый наплыв людей был спровоцирован дезинформацией, которую распространяли преступные сети.