В МВД Марокко назвали число пересекших границу Сеуты нелегалов

Число нелегальных мигрантов, которым удалось пересечь границу испанского автономного города Сеута на африканском побережье Средиземного моря, составило около 40 тыс. Такие данные привело Министерство внутренних дел Марокко.

"Точные статистические данные, имеющиеся в распоряжении компетентных органов и полученные благодаря системам полевого мониторинга и отслеживания, показали, что фактическое число участников попыток нелегального пересечения границы достигло примерно 40 тыс. в направлении Сеуты и около 1 135 - в направлении [испанского автономного города] Мелильи", - говорится в специальном заявлении ведомства.

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МВД сообщило, что "все, кому удалось добраться до Мелильи, были немедленно возвращены".