«Коалиция желающих» медленно умирает из-за отсутствия четкого лидерства. На это указала британская газета The Telegraph.

По мнению автора статьи, распаду объединения способствует отставка британского премьера Кира Стармера, а также тот факт, что президент Франции Эммануэль Макрон не сможет избираться на еще один срок. После его ухода с поста главы государства в 2027 году Париж может пересмотреть свои взаимоотношения с НАТО. Все это приведет к тому, что коалиция желающих останется без лидеров.

«Коалиция желающих» — объединение более 30 стран, созданное весной 2025 года для предоставления военной и материально-технической помощи Украине.

Spiegel: "коалиция желающих" оказалась неспособной добиться прекращения огня

Ранее профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс заявил в разговоре с «Лентой.ру», что выход Болгарии из числа участников «коалиции желающих» по отправке воинского контингента на Украину, а также отказ Италии от участия в учениях объединения стали проявлением кризиса формата и приведут к аналогичному решению со стороны других стран.