Венесуэла и Доминиканская Республика приступают к нормализации дипотношений

Венесуэла и Доминиканская Республика приняли решение приступить к нормализации дипломатических и консульских отношений. Об этом сообщается на сайте венесуэльского министерства иностранных дел и внешней торговли.

В публикации отмечается, что страны договорились начать процесс постепенной нормализации дипотношений. Данное решение отвечает стремлению сторон укрепить официальные каналы связи в интересах граждан, а также в духе исторических дружественных связей, которые объединяют Венесуэлу и Доминиканскую Республику.

Правительства двух стран выразили готовность вести процесс нормализации отношений на основе диалога, взаимного уважения и соблюдения принципов международного права.

До этого Венесуэла и Чили объявили о начале процесса постепенной нормализации двусторонних отношений. Первым практическим шагом станет восстановление консульских отношений между двумя странами.