«Коалиция желающих» медленно умирает из-за отсутствия чёткого лидерства. Об этом пишет Telegraph. Газета выпустила материал с заголовком «медленная смерть коалиции желающих».

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«После того, как Кир (Стармер. — RT) ушёл, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет участвовать в президентских выборах в следующем году, есть опасения, что возникнет вакуум лидерства, который может оставить Европу без руля», — говорится в материале.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не была, не является и не будет членом «коалиции желающих», поддерживающей Украину.

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Европа сама делает всё, чтобы контактов с Россией не случилось.