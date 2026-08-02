СМИ: в Израиле запретили использовать крокодилов для охраны тюрем с террористами

Иерусалимский окружной суд запретил министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру использование крокодилов для охраны террористов в тюрьмах. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее информации, судьи вынесли решение о временном запрете на основании прошения, поступившего от организации по защите животных Let the Animals Live.

Сам Бен-Гвир обвинил судей в том, что они "встали на сторону террористов". "В очередной раз во время войны судебная система встает на сторону террористов, препятствуя важным шагам по обеспечению безопасности Израиля", - заявил министр, чьи высказывания приводит газета.

Согласно ее данным, в течение нескольких месяцев на израильское управление парков оказывалось давление с целью разрешить министерству нацбезопасности размещать крокодилов в рвах у тюрем, где содержатся заключенные, осужденные за преступления в области безопасности. Как ожидалось, пилотный проект должен был начаться в тюрьме "Кциот" в пустыне Негев на юге еврейского государства.