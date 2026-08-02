WSJ: данные ДНК-экспертиз в США 30 лет были уязвимы для хакерских атак

Группа исследователей обнаружила уязвимость в системе, которой уже три десятилетия пользуются большинство лабораторий судебной экспертизы США. Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), эта уязвимость позволяла хакерам вносить изменения в записи в цифровых файлах.

По ее сведениям, эксперты выяснили, что при помощи компьютерного кода, написанного с использованием одной из популярных ИИ-программ, можно изменять данные в скан-копиях отчетов анализа ДНК, при этом после взлома не остается никаких следов вмешательства. Исследователи полагают, что данная уязвимость существовала с 1995 года, однако развитие технологий в последнее время привело к тому, что осуществить подобный взлом стало намного проще.

Как указывает издание, компания Thermo Fisher Scientific, о безопасности данных которой идет речь, признала наличие уязвимости и заявила, что работает с Агентством по кибербезопасности и инфраструктуре США над решением проблемы.