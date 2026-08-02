Марокко: морские заграждения у Сеуты бесполезны в борьбе с мигрантами

Морские заграждения, которые испанские власти устанавливают у берегов Сеуты для сдерживания нелегальной миграции, не смогут кардинально изменить ситуацию, считают марокканские эксперты в области миграции, которые провели пресс-конференцию на фоне миграционного кризиса.

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По мнению экспертов, барьер длиной около 500 метров, выступающий на 0,7 метра над водой и уходящий на метр вглубь, станет лишь очередным элементом системы безопасности, но не решит проблему в корне.

Абдельхамид Джамур, специалист по вопросам миграции, отметил, что «политика сдерживания и нелегальная миграция всегда связаны процессом постоянной адаптации». Чем совершеннее методы контроля, тем изощрённее способы их обхода, подчеркнул он.

В качестве примера эксперт привёл ситуацию на Канарских островах, где Испания развернула сложные радиолокационные системы для отслеживания лодок. Однако преступные сети стали обклеивать моторы алюминиевой фольгой, делая суда невидимыми для радаров.

«Сдерживание обходится дорого, а способы его обхода — дешевле и гибче», — резюмировал Джамур.

По его словам, технические меры эффективны лишь в комплексе с устранением коренных причин миграции и сотрудничеством стран транзита и назначения.

Как известно, в испанском анклаве Сеута на северном побережье Африки сохраняется крайне напряженная гуманитарная ситуация, несмотря на завершение наиболее острой фазы массового прорыва границы.