Католикос всех армян благословил оппозиционных депутатов

Депутаты оппозиционных парламентских фракций блоков "Армения" ("Айастан") бывшего президента Роберта Кочаряна и "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна посетили Первопрестольный Эчмиадзин для получения благословения Католикоса всех армян Гарегина II. Об этом сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина.

В нарушение армянского законодательства Гарегин II не был приглашен на первое заседание новоизбранного парламента, сформированного по результатам выборов 7 июня. Согласно сообщению, главы оппозиционных фракций в своих приветственных словах отметили, что приехали в Первопрестольный Эчмиадзин за благословением Католикоса всех армян.

"В условиях антинациональной кампании этого правительства, когда впервые в истории нашего государства послание, молитва и пожелания Его Святейшества не были услышаны на инаугурационной сессии Национального собрания, мы были обязаны исправить произошедшее", - сказала глава фракции "Армения" Анна Григорян.

Отмечается, что Католикос всех армян передал депутатам свои приветствия и благословения, подчеркнув, что по известным причинам он не имел возможности участвовать в инаугурационной сессии парламента в соответствии с установленным порядком и традицией. Добавляется, что Гарегин II на встрече говорил о тревожной ситуации, сложившейся в стране и национальной жизни, и о текущих серьезных проблемах.

"Сегодня внешние и внутренние вызовы, стоящие перед нашей страной, подразумевают новые испытания, возможные пути преодоления которых требуют максимальных усилий, единства государственных и национальных структур, а также квалифицированных специалистов в различных профессиональных областях. В этой ситуации большую озабоченность вызывают также отсутствие солидарности, царящее во внутренней жизни, деструктивные и пагубные действия, раскол общества, политическая поляризация, искажение заветных ценностей и представлений, а также незаконные, неконституционные шаги, предпринимаемые против Армянской церкви, которые препятствуют эффективной миссии церкви на территории страны. Такие неприемлемые явления подрывают основы национального единства, отношений между диаспорой и Арменией, разрушают атмосферу взаимного уважения и доверия в обществе, укрепление демократии и законности, а также верховенство справедливости и истины", - цитируют католикоса в пресс-службе.