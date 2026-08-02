Bild: в Германии более 100 городов и округов ограничили потребление воды

Более 100 городов и округов в Германии ввели ограничения на потребление воды из-за аномальной жары. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, малое количество осадков зимой и весной, вызвавшее падение уровня воды в реках, а также несколько волн экстремальной жары в ФРГ привели к нехватке воды. Более 100 городов и округов в Германии уже ввели запреты, чтобы ограничить потребление воды. Своего рода лидером, как указывает издание, является Мюнхен. В июле в городе запретили наполнять садовые бассейны, поливать газоны и мыть машины.

Ганновер запрещает полив в саду, если температура воздуха поднимается выше 27 градусов. В Потсдаме больше нельзя поливать государственные дворцовые сады. В большинстве из 109 городов и округов ФРГ, где уже введено в действие постановление об ограничении потребления воды, меры коснулись сельского хозяйства. Это означает, что забор воды из рек и озер с помощью насосов запрещен. Такая вода обычно используется для полива полей.

"Это меры для достижения немедленного результата", - отметил профессор кафедры управления водными ресурсами в городских районах Технического университета Мюнхена Йорг Древес. В долгосрочной перспективе Германии нужно делать больше для спасения своей питьевой воды. "Мы позволяем себе в этой стране чрезвычайную роскошь", - констатировал Древес. Он пояснил, что питьевая вода в ФРГ используется повсюду: в сливных бачках унитазов, при поливе садов, при мытье машин. Для этого, как считает он, можно было бы использовать и другую воду, а именно "очищенные сточные воды". Во многих южноевропейских странах, таких как Испания, Италия и Греция, это уже делается.

По мнению Древеса, помочь также могла бы прокладка трубопроводов в засушливые регионы из тех частей страны, где воды достаточно. "От жажды в Германии мы не умрем, но локальные дефициты у нас будут", - предупредил он. Бранденбург, Бавария, Нижняя Саксония, Рейнланд-Пфальц, - в большинстве федеральных земель есть один или несколько районов, где не хватает грунтовых вод. "Однако инвестиции потребуются колоссальные - это многие миллиарды евро в течение длительного времени", - предупредил он.

На протяжении последних недель Южная Европа борется с беспрецедентной волной экстремальной жары и засухи, которые спровоцировали масштабные лесные пожары. Наиболее критическая ситуация складывается в туристических регионах Средиземноморья, где огонь уже уничтожил тысячи гектаров леса, привел к эвакуации местных жителей и туристов, а также унес человеческие жизни. Для борьбы со стихией задействованы сотни пожарных расчетов и специальная авиация из нескольких стран ЕС.