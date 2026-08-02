Несколько стран Европы отказались поддержать США в войне с Ираном

Болгария, Великобритания и Украина заверили Тегеран, что не будут принимать участие в новой военной операции США против Ирана. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"За последние 24 часа поступило множество звонков из Великобритании, Болгарии и с Украины, и речь шла о том, что они не будут участвовать в войне с Ираном", - сказал дипломат в эфире государственного телеканала.

Очередной виток эскалации американо-иранского конфликта начался 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном.

В рамках ответных действий Тегеран начал атаковать американские объекты, находящиеся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. 29 июля Трамп сообщил, что США намерены продолжить удары по республике.