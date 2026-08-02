Исмаил Багаи: Ормузский пролив никогда не вернется к довоенной ситуации

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что Ормузский пролив никогда не вернется к довоенной ситуации. Его слова приводит иранское информагентство Fars.

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По словам официального представителя иранского внешнеполитического ведомства, текущие переговоры между Ираном и Оманом по поводу водного пути не имеют отношения к вопросу открытия или закрытия Ормуза. Он подчеркнул, что закрытие пролива обусловлено саботажем со стороны США и морской блокадой Исламской Республики.

Как заметил Багаи, переговоры были двусторонними, а их тема — достижение механизма, который будет учитывать иранские интересы, — не нова и уже долгое время была поводом для дискуссий.

Представитель МИД добавил, что Тегеран действует на основе своих интересов, и он не изменит свое решение под влиянием угроз, исходящих от других сторон.