РФ доставила в Иран партию гуманитарной помощи

Новая партия гуманитарной помощи, включая медикаменты и медицинское оборудование, прибыла из России в Иран на фоне очередного витка эскалации конфликта между Тегераном и Вашингтоном. Об этом ТАСС сообщил представитель правительства Дагестана при торгпредстве РФ в Иране Андрей Танаев.

"Сегодня прибыла гуманитарная помощь из Москвы. Отправителем выступила компания МЕДАРГО при поддержке благотворительного фонда "Великое Отечество". В основном это медицинское оборудование и лекарства, всего около 11 тонн", - рассказал Танаев.

По словам собеседника агентства, весь груз уже передан Иранскому обществу Красного Полумесяца в рамках поддержки экстренных служб Ирана по оказанию помощи пострадавшим в результате военных действий.

"Поставки [гуманитарной помощи] обязательно будут продолжены и в будущем", - добавил он.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. По словам представителя иранского Минздрава Хосейна Керманпура, с 27 июня в результате новых военных агрессий со стороны США пострадали не менее 666 человек, погибли 59.