СМИ: Трамп не придает большого значения итогам предстоящих выборов в Конгресс

Президент США Дональд Трамп не считает, что для него большое значение будут иметь результаты предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщил американский портал Axios.

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"Президент Трамп не слишком переживает о том, потеряют ли республиканцы контроль над Палатой представителей и/или Сенатом по итогам промежуточных выборов осенью", - отмечается в материале.

Как в нем констатируется, по словам ближайших советников Трампа, он "предпочел бы крупную победу, но, как кажется, равнодушно настроен по отношению к выборам и возможности проведения демократами бесконечных расследований, касающихся его семьи, состояния и политики".

Как подчеркивается в материале, Трамп уверен в том, что будет пользоваться решительной поддержкой республиканцев вне зависимости от исхода выборов в Конгресс. По словам советников американского лидера, он намерен "защитить своих людей" от возможных действий со стороны демократов путем подписания распоряжений об их помиловании.

Из публикации следует, что Трамп, вероятно, и дальше будет намекать на возможность добиваться переизбрания на третий срок на посту президента на выборах 2028 года, что запрещено законом. Однако это рассчитано лишь на внешний эффект, и в реальности он сейчас надеется на то, что кандидатом на высший государственный пост от республиканцев станет действующий вице-президент Джей Ди Вэнс. Его напарником в президентской гонке и кандидатом на пост вице-президента США в этом случае будет действующий госсекретарь Марко Рубио, отмечается в публикации. По оценкам портала, Трампу, "вероятно, удастся добиться этого, если он не передумает".

В публикации сообщается, что потенциальными соперниками из числа республиканцев на выборах 2028 года Белый дом сейчас считает губернатора Флориды Рона Десантиса, а также сенаторов Теда Круза (от штата Техас) и Джоша Хоули (от штата Миссури). В другом материале, опубликованном порталом, отмечается, что часть республиканской партии пытается противодействовать выдвижению Джей Ди Вэнса кандидатом в президенты США.

Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября. На них будет переизбираться треть Сената Конгресса США и вся Палата представителей. Обе палаты американского законодательного органа сейчас находятся под контролем республиканцев.