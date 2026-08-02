Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжает поддерживать Владимира Зеленского только потому, что боится репутационного ущерба в случае признания истинного положения дел на Украине. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью французскому изданию Journal du Dimanche.

"Именно Макрон согласился выделить миллиарды евро. Признание, что Зеленский не тот, за кого себя выдает, нанесло бы ущерб имиджу любого политического деятеля, согласившегося распределить такие средства", - сказала она, добавив, что продолжающаяся поддержка Украины также играет на руку ВПК европейских стран.

При этом, по мнению Мендель, постоянные коррупционные скандалы, продолжающиеся на Украине, создают ей репутацию мафиозного государства, особенно, когда они происходят в окружении Зеленского, и многие в открытую говорят о его участии в коррупционных сделках.

"Эти разговоры создают ощущение мафиозного уклада. Я никогда не видела его банковских счетов, но если почти все его окружение обвиняют в коррупции, как возможно, что президент ничего не знает?" - пояснила она, отметив, что Зеленский либо притворяется, либо вопиюще некомпетентен.