WSJ: Ближний Восток разочарован непоследовательностью США по Ирану

Страны Персидского залива за кулисами выражают разочарование непоследовательностью политики США в отношении Ирана, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

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По ее сведениям, ближневосточные страны считают, что у Вашингтона "отсутствует ясная стратегия" в отношении исламской республики, что приводит к частым ударам Ирана по государствам залива. В связи с этим наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе разговора 1 августа просил американского президента Дональда Трампа прояснить позицию США.

В последние несколько недель союзники США в Персидском заливе просили у Вашингтона предоставить больше перехватчиков для систем ПВО, а также подтверждения гарантий о защите Соединенными Штатами ближневосточных стран, пока продолжаются обмены ударами.

Ранее Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения сделки с Тегераном. По словам американского лидера, Иран и другие страны Ближнего Востока попросили Вашингтон воздержаться от атаки, поскольку стороны согласовали контуры будущего соглашения. По его словам, оно должно включать незамедлительное открытие Ормузского пролива и ликвидацию иранской ядерной угрозы.