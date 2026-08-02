В Италии заявили о перехвате судна «теневого флота»

Итальянский корабль Thaon di Revel («Таон ди Ревель» ) остановил в Средиземном море танкер Toa Payoh, который Брюссель считает причастным к «теневому флоту» России. Об этом пишет пресс-служба Минобороны Италии на официальном сайте.

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В ведомстве отметили, что операция была проведена к западу от итальянского острова Пантеллерия, в рамках военно-морской миссии Евросоюза, созданной в 2020 году для обеспечения соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия Ливии.

В акции также принимали участие греческий военный корабль и польский патрульный самолет.

Капитан судна, идущего под флагому Камеруна из Бенина в Стамбул, сначала отказался сотрудничать с проверяющими. В связи с этим, досмотровая группа высадилась на танкер с вертолета, уточнили в министерстве.

В пресс-службе пояснили, что целью досмотра была проверка национальной принадлежности судна, которая для кораблей определяется флагом, под которым им разрешено ходить.

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«Хочу поздравить личный состав корабля «Таон ди Ревель» и всех военнослужащих, задействованных в операции, с проявленным профессионализмом, подготовкой и твёрдостью. Эта деятельность также наглядно подтверждает вклад Италии в безопасность Средиземноморья и в действия Европейского союза», — подчеркнул министр обороны республики Гвидо Кросетто.

Ранее сообщалось, что британские военные перехватили в Ла-Манше нефтяной танкер, предположительно связанный с Россией.