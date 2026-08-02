Власти Сербии призвали граждан экономить электроэнергию на фоне жары

Из-за высоких температур уровень воды в реках низкий, это угрожает производству энергии, отметил премьер страны Джуро Мацут. Он при этом подчеркнул, что в настоящий момент выработка электричества стабильна, передаёт РИА Новости.

В понедельник в Сербии назначено третье заседание штаба по чрезвычайным ситуациям. Министерство энергетики сообщало, что низкий уровень воды в реках отражается на доставке топлива баржами, которые могут нести только четверть груза, также это коснулось работы ГЭС.