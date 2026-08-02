Премьер Грузии Кобахидзе: Саакашвили оторван от здравого смысла
Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что экс-президент Михаил Саакашвили абсолютно оторван от здравого смысла.
«Саакашвили — это такое явление, которое должны оценивать не политики, а специалисты других областей», — цитирует его РИА Новости.
В ноябре прошлого года Саакашвили после перевода из больницы в тюрьму попросил Владимира Зеленского включить его в список обмена пленными.
В феврале депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что разрыв отношений России и Грузии произошёл ещё во времена Саакашвили.