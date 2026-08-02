В Израиле в озере Кинерет уровень воды упал до критической отметки

Поверхность главного естественного резервуара пресной воды в Израиле - озера Кинерет из-за рекордной жары опустилось до "красной черты" - условной линии 213 м ниже уровня мирового океана. Об этом сообщает портал Walla.

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По его данным, падение уровня воды в Кинерете до такого уровня является "сигналом тревоги" о его состоянии. По информации Управления водных ресурсов Израиля, нормой считается ситуация, когда Кинерет наполнен хотя бы до отметки в 208,8 м ниже уровня мирового океана. При этом существуют две критические линии - "красная черта" - условная отметка на уровне 213 м ниже уровня мирового океана, когда в водоеме нарушается экологический баланс, а качество воды начинает падать, и "черная черта" на уровне в 214,8 м ниже уровня моря, когда забор воды из Кинерета запрещается. При достижении отметки в 215,5 м ниже уровня мирового океана забор воды становится технически невозможным, так как вода опускается ниже водозаборных труб.

По данным Walla, на побережье Кинерета 2 августа столбики термометров поднялись до отметки в 45 градусов. По данным Ассоциации городов Кинерета, уровень водоема в последние недели "снижается с каждым днем".

"В результате пришлось перемещать будки спасателей и гидроциклы ниже к новому уровню воды", - рассказал порталу представитель местных властей Авиад Бен-Гур.

По его словам, "подобные ситуации с падением уровня воды бывали в прошлом". "Не раз за жарким летом следовала дождливая зима, которая исправляла ситуацию и возвращала воду. Мы надеемся, что так будет и предстоящей зимой", - добавил Бен-Гур. В частности, в предыдущий раз уровень Кинерета после нескольких лет засухи опустился до отметки в минус 214,51 м в октябре 2018 года. Затем в течение двух последующих лет два обильных на осадки зимних сезона помогли наполнить Кинерет обратно до "нормы".

Кинерет, известный также как Тивериадское озеро или Галилейское море в библейском контексте, является самым низкорасположенным пресноводным водоемом на планете. Это основной естественный резервуар пресной воды в Израиле, он содержит до 35% ее запасов в еврейском государстве. Уровень воды в нем подвержен изменениям в течение года, в зависимости от осадков и объемов потребления.