Иран перехватил инициативу в конфликте, вынуждает Вашингтон сражаться в том темпе, который задает Тегеран. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Автор статьи отметил, что во второй половине июля КСИР нанес удары по американской военной базе в Иордании, объектам в Красном море, Сирии и, предположительно, Египте.

«За последнюю неделю мы наблюдаем гораздо более высокую склонность к риску, стремление упреждающе повышать ставки, а не просто реагировать [на удары США]», — отметила Элли Герамайе, аналитик Европейского совета по международным отношениям.

По ее мнению, Иран осознал неизбежность возвращения к полномасштабным боевым действиям с противником. В связи с этим, добавила, Тегеран открыто показывает свои возможности, посылает сигнал о том, что «хотя США и Израиль начали эту войну, они не будут решающей стороной в том, как она закончится».

Власти Ирана в ходе консультаций пришли к консенсусу по ключевому вопросу — поняли, что в текущих обстоятельствах переговоры с американцами бесполезны, констатировал Дэнни Цитринович, бывший аналитик по Ирану в израильской военной разведке.

В связи с этим, пояснил эксперт, Тегеран не собирается капитулировать, четко обозначает, какую цену заплатят США и Израиль в случае полномасштабного нападения.